Noaründaja tappis Pariisis neli inimest

Siseminister Christophe Castaner ütles, et ründaja töötas politseis 2003. aastast ning polnud varem käitumisprobleemidega silma paistnud.

Tapetutest kolm olid politseinikud ja neljas assistent, lisas ta reporteritele sündmuskohal. Politsei on juhtumist löödud, ütles siseminister.

Uurijad kahtlustavad, et viimaste aastate suurima politseinikest ohvrite arvuga rünnak Prantsusmaal sai alguse tööl puhkenud vaidlusest.

Prantsuse terroritõrjeprokurörid pole senini rünnaku uurimise korraldust saanud. Esialgseil andmeil usuvad uurijad, et rünnaku alge võis peituda töövaidluses.

«Kas tal kees üle või oli mõni muu põhjus? Veel on vara öelda,» sõnas politseinike ametiühingu Pariisi haru juht Loïc Travers telekanalile BFM.

«Inimesed jooksid igale poole, kõikjalt kostis nuttu,» ütles Emery Siamandi, kes viibis rünnaku hetkel politsei peakorteris. «Kuulsin püssilasku, mõistsin, et see kostus hoone seest,» ütles ta AFPle. «Hetk hiljem nägin politseinikke nutmas. Nad olid paanikas,» lisas ta.

Alles eile toimus üle kogu Prantsusmaa mitu politseinike meeleavaldust, milles kurdeti politseinike vastu suunatud vägivalla ja politseinike enesetapu arvude kasvu üle. Samuti on politseinikele mõjunud raskelt töörohke aasta, kus nad pidid iga nädal piirama Macroni-vastaseid nn kollavestide meeleavaldusi.

Lisaks on riiki alates 2015. aastast raputanud islamiäärmuslaste rünnakud. Nendes on hukkunud enam kui 250 inimest ning julgeolekujõud on nende pärast jätkuvalt kõrgendatud valmisolekus.