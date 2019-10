Paavst koondab piiskopid Amazonase põlisrahvaste kaitsele

Viimasel ajal on Amazonase vihmametsad hoogustunud raie ja ulatuslike põlengute tõttu kogu maailma tähelepanu all.

Inimtekkelist kliimamuutust eitav Brasiilia president Jair Bolsonaro ütles hiljuti ÜRO Peaassambleel, et maailma meedia esitab Amazonase kohta valesid ja vihmametsades elavate põlisrahvaste juhid on välisriikide tööriistad.

«On vale öelda, et Amazonas on terve inimkonna pärand. Samuti on teadlaste kinnitusel väär arvamus, et meie Amazonase metsad on maailma kopsud,» sõnas ta.