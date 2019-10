Ecuadori protestiliikumine nõustus otsekõnelustega

Põlirahvaste organisatsioonide koondav ühendus CONAIE, mis oli alles reedel presidendi ettepaneku tagasi lükanud, teatas päev hiljem, et muutis pärast oma liikmetega konsulteerimist meelt.

CONAIE soovib enda teatel kohtuda Morenoga silmast silma, et rääkida selle otsuse ja teiste IMF-iga kokkulepitud reformide "tühistamisest või muutmisest".

Pealinnas Quitos on rohkem kui nädala jooksul kokkupõrgetes julgeolekujõududega surma saanud vähemalt viis protestijat, kelle seas ka üks põliselanike juhtidest. Vigastada on saanud ja kinni on peetud peaaegu 2000 inimest.