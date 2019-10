Erdoğan: Süüria režiimi kohalolek Manbijis ei ole Türgile väga halb

«Režiimi sisenemine Manbiji ei ole väga-väga halb (areng) meie jaoks. Miks? Sest see on nende endi maa,» lausus Erdoğan ajakirjanikele lennukis teel Asebaidžaani.

«Nad nõuavad meit vaherahu väljakuulutamist. Me ei saa kunagi vaherahu välja kuulutada,» deklareeris president.

Damaskuse liitlane Venemaa teatas teisipäeval, et Süüria valitsusväed võtsid Türgi piiri lähedal asuva Manbiji linna täielikult enda kontrolli alla.

«Süüria valitsusel on täielik kontroll Manbiji ja seda ümbritsevate asulate üle,» teatas Vene kaitseministeerium avalduses.

Süürias ja Iraagis äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) võitlev USA juhitav koalitsioon on kinnitanud lahkumist Manbiji linnast. «Koalitsiooniväed viivad läbi teadlikku taandumist Süüria kirdeosast. Me oleme Manbijist lahkunud,» ütles koalitsiooni pressiesindaja.