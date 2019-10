Macron Brexitist: tahaksin uskuda, et leppele antakse viimast lihvi

«Meie lootus ja meie eesmärk on kiita heaks kokkulepe, mis saavutatakse loodetavasti lähitundidel. Meieni jõudnud märgid on olnud positiivsed,» lausus Macron Prantsusmaa lõunaosas Toulouse'is ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

«Ma tahaksin uskuda, et leppele antakse viimast lihvi ja me saame selle homme heaks kiita,» ütles Prantsuse riigipea.

Merkel usub enda sõnul, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel on Brexitis võimalik kokkuleppele jõuda.

«Toetudes sellele, mida olen viimasel paaril päeval kuulnud, arvan üha enam, et jõuame kokkuleppele,» ütles Saksa kantsler.

Intensiivsed kõnelused kestavad siiani ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ütles kolmapäeval, et Brexiti kokkuleppe põhialused on valmis ning lepe võib materialiseeruda lähitundidel.

«Eile õhtul oli ma valmis kihla vedama, et on kõik valmis ja kokku lepitud, täna aga on Briti poolel teatud kahtlusi,» manitses ta siiski ettevaatusele.