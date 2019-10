Leedus süttis Baltimaade üks suurim rehvitehas

Kuna rehvi põlemisel tekkiv suits on kahjulik, tuli evakueerida lähedalasuv haigla ning kõigil elanikel soovitati püsida siseruumides või kanda välja minnes respiraatorit. Samuti paluti inimestel kinni katta oma kaevud.

Inimesed ütlesid, et suitsu oli tunda ka tosin kilomeetrit eemal. «Ma olin hommikul ehmunud, ma arvasin, et Alytuse linnas juhtus loodusõnnetus,» rääkis kohalik Leedu ringhäälingule, LRT TV-le. «Hais oli väga tugev, ma ei saanud enam magada öösel kella neljast saati,» lisas teine elanik. «Mul on südamega probleeme, suits ei mõju mulle hästi.»