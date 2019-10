Tšiili rahutused on nõudnud seitsme inimese elu

«Me oleme sõjas võimsa, lepitamatu vaenlasega, kes ei pea lugu millestki ega kellestki ja kes on valmis piirituks vägivallaks ja roimadeks,» ütles Piñera ajakirjanikele pärast kriisikohtumist kindral Javie Iturriaga, kes vastutab pealinna julgeoleku eest.

Kokkupõrgete käigus on umbes 9500 politseinikku ja sõjaväelast kasutanud pisargaasi ja veekahureid meeleavaldajate vastu, kes omakorda on läitnud busse, peksnud segi metroojaamu ja rüüstanud poode.

Rahutused käivitas metroopiletite hinnatõus 800 peesolt 830-le tipptunnil. Jaanuaris oli hinda tõstetud juba 20 peeso võrra. Pahameelt on tekitanud ka suur sotsiaalne ebavõrdsus.

Ametivõimud on teatanud 103 tõsisest vahejuhtumist ja pidanud kinni 1462 inimest. Neist 614 Santiagos ja 848 mujal riigis.

Metroofirma Metro S.A president Louis de Grange ütles teleusutluses, et metrootaristu lõhkumine on põhjustanud enam kui 300 miljoni dollari jagu kahju.

Tšiilis on sissetulek elaniku kohta Ladina-Ameerika kõrgeim, riigi majandus peaks kasvama tänavu 2,5 protsenti ja inflatsioon jääma kahe protsendi juurde.

Laialdast pahameelt on põhjustanud aga majandusreformid, mille käigus on erastatud suurem osa tervishoiu- ja haridussektorist, samal ajal kui langevad pensionid ja tõusev baasteenuste hind on suurendanud ebavõrdsust.