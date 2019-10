Harukordne sündmus Jaapanis: troonile astub täna uus keiser

Keiser ja keisrinna külastasid hommikul kolme paleeterritooriumil paiknevat šinto pühamut, et saada päikesejumalanna, esivanemate ja mitmete teiste jumaluste õnnistus. Kohaliku aja järgi kell üks algavast tseremooniast nimega Sokuirei-Seiden-no-gi võtab osa umbes 2000 inimest, kelle hulka kuuluvad mitmesugused ametnikud, poliitikud, teiste riikide esindajad ja aristokraadid üle kogu maailma.

Kui keiser ja keisrinna on ennast paika seadnud, siis peavad külalised püsti tõusma ja neilt eemaldatakse varjav sirm. Seejärel peab peaminister Abe Shinzo kõne ja kõik külalised hõikavad kolm korda banzai, mis tähendab «elagu!»

Algselt pidi pärast tseremooniat leidma aset avalik paraad, kuid see lükati taifuun Hagibise tekitatud kahjustuste tõttu. Samuti on tulnud muuta mõningaid tseremooniaid, sest järjekordne taifuun on toonud Tokyo kohale tugevad vihmad.