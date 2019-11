Pelosi kutsus Trumpi tagandamisjuurdluses tunnistusi andma

Pelosi ütles, et Trump võib valida, kas ta tuleb ise kohale või vastab küsimustele kirjalikult.

«Kui tal on õigustavat teavet, mis tähendab, võtab ära süüd, siis ootame seda huviga,» ütles Pelosi intervjuus telekanali CBS eile eetrisse läinud saatele «Face the Nation».

«Kui Donald Trump ei ole nõus sellega, mida ta kuuleb, kui talle ei meeldi see, mida ta kuuleb, siis ei peaks ta säutsuma. Ta peaks tulema komiteesse ja andma vande all tunnistusi. Ja ta peaks lubama kõigil tema ümber tulla komiteesse ja anda vande all tunnistusi,» ütles Schumer ajakirjanikele.