Putin: Venemaa on huvitatud EL-i allesjäämisest

«Märkimisväärne kogus meie kulla ja Forexi reservidest on nomineeritud eurodes. Hoolimata meie kaubanduse käibe langusest pärast erinevaid sanktsiooniotsuseid - see on langenud 300 miljardi (euroni) hetkel, kuigi oli 450 miljardit - kasvab see siiski,» ütles Putin.