Iraani revolutsioonikaart kiitis relvajõude protestide mahasurumise eest

Kuigi Iraani ametnikud on kinnitanud viie inimese hukkumist, nende seas kolm surnuks pussitatud julgeolekutöötajat, on ÜRO inimõigusbüroo mures kuulduste pärast, et lahingmoona kasutamine tõi kaasa märkimisväärse arvu inimohvreid. Amnesty Internationali teatel on hukkunud vähemalt üle saja meeleavaldaja ja võimalik et lausa 200. Internetisulu tõttu on verevalamise tegelikku ulatust keeruline hinnata.