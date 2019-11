Taliban USA-ga otsekõnelusi taastama ei torma

«Praegu on kõneluste jätkamisest veel vara rääkida. Esitame oma ametliku reaktsiooni hiljem,» ütles Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid uudisteagentuurile AFP.

Kõneluste jätkamise küsimus tekkis seoses USA presidendi Donald Trumpi ootamatu visiidiga Afganistani ja riigipea teatega, et Ühendriigid kohtuvad taas Talibaniga.

USA president ütles Bagramis, et Ühendriigid on jätkanud rahukõnelusi islamiliikumisega Taliban. Presidendi sõnul on Taliban nüüd valmis vaherahuks.