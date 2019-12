Iisraelis tuleb korraldada kolmandad valimised viimase aasta jooksul

Netanyahu ja Gantz pidasid kõnelusi ühtsusvalitsuse moodustamiseks, kuid see ebaõnnestus.

«Nad sundisid meile peale uued valimised,» ütles Netanyahu Likudi avaldatud videos, viidates Gantzi koalitsioonile. «Selleks, et see enam ei korduks, on vaja teha vaid ühte - võita ja võita suurelt.»