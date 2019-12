Saudi kohus mõistis Hispaania näitlejate ründaja surma

Saudi Araabia, mis püüab vabaneda oma äärmuskonservatiivsest mainest, on asunud edendama meelelahutust oma kodanikele.

Riigi de facto liidri kroonprints Mohammed bin Salmani algatatud reformid lubavad osana kaasajastamisest korraldada kontserte ja taasavada kinosid. Tühistatud on keeld naistel autot juhtida.

Juba on Saudi Araabia lavadele jõudnud mitmed rahvusvaheliselt tuntud artistid, nagu popikoon Janet Jackson, Lõuna-Korea poistebänd BTS ja räppar 50 Cent.

Turismi ja meelelahutussektori arendamine on üks kroonprintsi Visioon 2030 kava alustalasid. Visiooni eesmärk on valmistada araabiamaailma suurimat majandust ette naftajärgseks ajastuks.

Ning kuigi on reformid on saudi noorte seas populaarsed, peitub neis oht vihastada välja äärmuskonservatiivid, sealhulgas osa vaimulikest ja usupolitsei, kelle volitusi on viimastel aastatel jõudsalt kärbitud.