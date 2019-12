Soomes üritasid kurjategijad röövida riigi ajaloo suurimat narkolasti

Enne jõule vahistati Soomes viis välismaalast, kes politsei kahtluste põhjal tulid Soome eesmärgiga saada enda kätte kokaiinilasti sisaldav konteiner. Praegu vahi all isikud saabusid Soome tõenäoliselt kahe sõiduautoga.

«Nende Soome saabumine on selgeks tehtud,» sõnas kriminaalkomissar Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaa politseist ja lisas, et mehed ei liikunud ühtse rühmana.

Rünnak toimus 16. detsembril impordi ja hulgikaubaga tegeleva kontserni Algol laadimisalal. Maskiga isikud kasutasid konteinerit vedanud autojuhi suhtes vägivalda, kuid neil siiski ei õnnestunud erakordselt suurt kokaiinilaadungit kaaperdada, sest Silja Serenade, millega nad Eteläsatama Olympiaterminalist Stockholmi sõitma pidid, hilines. Rootsi sõita plaaninud kurjategijad võeti sealsamas sadamas kinni.

Viis isikut, kes nüüd on vahi all, saabusid Soome reisilaevaga. Osa neist saabus autoga Stockholmist Turku, teine osa sõitis Stockholmist Helsingisse. «On tüüpiline, et riiki tulekut üritatakse hajutada, et saaks piiri ületada ilma tähelepanu äratamata,» sõnas Hakkala.

Viiest vahialusest elab üks Rootsis ning neli Taanis. Rootsis Alvestas elanud 19-aastane mees on Somaalia taustaga. Teised vahialused on 20-30-aastased, kellest üks on samuti Somaalia taustaga.

Narkolast, mida nad röövida üritasid, oli kiirtesti põhjal kokaiin. Aine täpne kogus on veel selgitamisel, kuid juba praegu on selge, et tegemist on Soome kõigi aegade suurima konfiskeeritud narkokogusega.

Politsei praeguse info kohaselt kasutati rünnakus nuga või noataolist eset. Veokijuhti oli tõenäoliselt ähvardatud mängurelvaga. «Meile on väidetud, et see oli relvataoline ese, mis ei olnud päris,» kommenteeris Hakkala.

Soome politsei teeb uurimise käigus koostööd mitme riigi ametivõimudega, valdavalt Rootsi ja Taani kolleegidega, sest kahtlustatavad on nende riikidega seotud.