USA esindajatekoda hääletas presidendi sõjavolituste piiramise poolt

Suuresti parteiliini toimunud hääletusel toetas otsust 224 ja vastu oli 194 seadusandjat. Siiski kiitis ka kolm vabariiklast heaks meetme, mis nõuab, et president ei astuks sõjalisi samme kongressi volituseta.

«Me peame tagama meie sõjaväelaste julgeoleku, muu hulgas lõpetama mittevajalikud provokatsioonid administratsiooni suunalt, ja nõudma, et Iraan lõpetaks vägivalla. Ameerika ja kogu maailm ei saa lubada endale sõda,» kirjutas Pelosi oma Twitteri kontol.

Pelosi ütles, et jälgib tähelepanelikult olukorda pärast teateid Iraani raketirünnakutest kahe sõjaväebaasi vastu Iraagis, kus paiknevad USA ja koalitsioonijõudude üksused.

Demokraadid on heitnud Trumpile ette, et ta ei konsulteerinud enne rünnakukäsu andmist kongressi liidritega, nende seas Pelosiga. Samuti rõhutavad demokraadid, et ainult kongress saab sõda kuulutada.