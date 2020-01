Reinsalu kutsus ELi üles toetama lennukatastroofi sõltumatut ja põhjalikku uurimist

Ühtlasi toonitas Reinsalu, et pärast Iraani hiljutisi raketirünnakuid Iraagis peab Eesti ülimalt tähtsaks pingete maandamist Lähis-Ida piirkonnas diplomaatilisel teel, järgides rahvusvahelist õigust ja atlandiülest ühtsust. Välisministri sõnul on olemas mõned märgid konflikti vaibumisest, kuid vaja on tõsiseid läbirääkimisi osapoolte vahel, et pingeid leevendada ja vältida tuumarelva levikut.