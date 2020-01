Soome valitsuse nõunike arv jätkab kasvamist

Soome tänavuses eelarves on planeeritud raha 21 sekretäri palkamiseks, kes lisanduksid praegusele 37-le. Helsingin Sanomat sai kätte arvutuse, mille põhjal on valitsus selleks aastaks planeerinud 1,6 miljonit eurot uute sekretäride palkamiseks.

Sellest 1,6 miljonist eurost on umbes 40 protsenti mõeldud nõunike kasvavatele reisi- ja esinduskuludele ning 60 protsenti assistentide ja sekretäride jaoks.

Kulud kasvavad seetõttu, et Marini valitsusel on märgatavalt rohkem nõunikke kui varasematel valitsustel. Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome valitsusel on praegu 15 riigisekretäri ja 65 nõunikku. Kokku on 19 ministril umbes 80 nõunikku, kusjuures eelmises kolmes valitsuses oli palgal veidi alla 50 nõuniku.

Valitsus põhjendab nõunikearmee kasvu seaduste parema ettevalmistamise ja Euroopa Liidu eesistumisega – seaduste ettevalmistamise eest sai Sipilä valitsus kõvasti kriitikat. Soome Euroopa Liidu eesistumine lõppes aga eelmise aastaga.

Rahandusministeeriumi arvutuste järgi oli ministeeriumitel eelmise aasta jaanuaris vajadus 37 nõuniku järele, nüüd aga 58. Ainsana ei vajanud abipersonali juurde transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium.

Soome tänavuse riigieelarve järgi võib valitsus palka maksta 19 ministrile, 15 riigisekretärile ja kõige rohkem 70 erinõunikule. See tähendab, et valitsusel on võimalik palgata juurde viis nõunikku ning ilmselt tuleb järgmistes lisaeelarvetes raha juurde andma.

Sekretäri ülesanne on koordineerida nõunike koosolekuid ning hoolitseda ajagraafikute ja reiside eest. Lisaks on nende ülesanne dokumenteerimine ja arhiveerimine.

Soome valitsus otsustas juba sügisel, et ministride, riigisekretäride ja erinõunike palgarahasid tõstetakse viie miljoni euroga 11,5 miljonile eurole. Peale 1,6 miljoni lisandumist maksavad ministrid ja nende nõunikud koos sekretäride riigile vähemalt 13,1 miljonit eurot, mis on 0,02 protsenti Soome riigieelarvest.

Marini valitsuses pole veel kõik sekretäride kohad täidetud ning nende arv ei olegi lõplik, sest iga ministeerium otsustab ise, kui palju neil sekretäre vaja on.

Riigikantselei valitsusnõuniku Kari Peltoneni sõnul ei valita sekretäre poliitilistel alustel, vaid nad on ministeeriumi teenistuses ametnikud. Valitsuse töös on sekretäril endiselt keskne roll, kuigi ühiskonnas on nende roll digitaliseerimise ja töö tõhusamaks muutumise tõttu märgatavalt vähenenud.

Lisanduvate nõunike mõju saab hinnata alles valitsusperioodi lõpus, kui praegune valitsus peaks püsima selle ajani koos. Peaminister Sanna Marin ei ole veel vastanud Helsingin Sanomatele kommentaarisoovile nõunike ja sekretäride arvu kohta.