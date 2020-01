Austraalia paigutab Wuhanist evakueeritavad Jõulusaarele karantiini

Peaminister Scott Morrison ütles kolmapäeval, et «haavatavad» austraallased, nende seas lapsed ja vanurid, kes on lühiajaliselt Hiinas Wuhani linna ja Hubei provintsi külastamas, evakueeritakse esmajärjekorras.

Morrison ütles, et Austraalia teeb koostööd Uus-Meremaaga evakuatsiooni korraldamiseks ja püüab võimaluse korral aidata ka teiste Vaikse ookeani riikide kodanike evakueerimist, kuid rõhutas, et tema «esmaseks prioriteediks on praegu austraallaste turvalisus».

Peaminister ütles Canberras ajakirjanikele, et austraallaste evakueerimiseks on üsna piiratud «aken» ning seetõttu tuleb tegutseda väga kiiresti, et panna paika plaan ja see ellu viia.