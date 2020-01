Itaalia hiinlased hoiatavad seoses viirusega rassismi eest

Itaalia ajalehed on teatanud diskrimineerimisest hiinlaste suhtes pärast viirusepuhangut, mis sai alguse Kesk-Hiinas Wuhani linnas ja on levinud ametlikult 15 riiki.

«See on äärmiselt ebameeldiv, absurdne ja vihaleajav,» ütles Itaalia äriühenduse Confcommercio liige Francesco Wu päevalehele La Stampa. Wud on korduvalt valitud Milano umbes 30 000-liikmelise Hiina kogukonna eestkõnelejaks.

Veneetsias on hiinlastest turistide pihta sülitatud, Torinos süüdistati üht hiinlaste perekonda ilma tõenditeta viiruse kandmises ja Milanos on lapsevanemad ärgitanud sotsiaalmeedias, et itaallastest lapsi hoitaks eemale hiinlastest klassikaaslastest.

«See on täiesti õigustamatu ja teeb veel rohkem haiget, kuna see puudutab lapsi. See on rumaluse ja varjatud rassismi segu,» ütles Wu.