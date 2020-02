USA senat avas tee Trumpi õigeksmõistmisele, hääletus toimub kolmapäeval

Nüüd on senatil kavas anda esmaspäeval neli tundi lõppsõnaks esindajatekoja süüdistajatele ja Valge Maja advokaatidele ning kolmapäeval korraldada lõpphääletus.

Selle toimumine kolmapäeval tähendab, et ajalooline tagandamisprotsess ei lõpe enne teisipäeva, mil president kongressi täiskogule oma aastakõne esitab – asi, mida Valge Maja on püüdnud ära hoida.

Üsna suure kindlusega võib väita, et Trump mõistetakse õigeks senatis, kus vabariiklastel on 53 kohta demokraatide 47 vastu ja kus presidendi ametist kõrvaldamiseks on vaja kahekolmandikulist enamust ehk 67 senaatori poolthäält.