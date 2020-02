Hiinas diagnoositi vastsündinul koroonaviirus

Laps sündis 2. veebruaril koroonaviiruse puhangu epitsentris Wuhani linnas Hiinas. Lapse ema andis enne sünnitamist proovi, mis näitas koroonaviirusesse nakatumist. Arstid ei oska veel öelda, kas haigus levis lapsele juba emaüsas või pärast sünnitust.

Hiina riigimeedia Xinhua teatas juhtumist eile. Uudises lisati, et 3,25 kilogrammi kaalunud laps on praegu stabiilses seisundis ja viibib arstliku järelvalve all.

563 ohvrit nõudnud ja üle 28 000 inimese nakatanud uus viirusetüüp on seni lastele levinud vaid vähesel määral.

Meditsiiniekspertide sõnul võis viirus levida lapsele juba emaüsas. «See tuletab meelde, et tuleks pöörata tähelepanu koroonaviiruse võimalikule emalt lapsele levikule,» lausus Wuhani lastehaigla imikute ravi osakonna juhataja Zeng Lingkong.

Samas on võimalik, et laps nakatus pärast sünnitust lähikontaktist emaga, kes võis levitada haigust köhimise teel.

Sarnaselt SARS- ja MARS-viiruste epideemiale on ka uut tüüpi koroonaviiruse puhangus nakatunud väga vähe lapsi. Väljaande Journal of the American Medical Association raporti kohaselt on nakatunute kesmine vanus 49-56 eluaastat.

2016. aasta MARS-viiruse epideemia ajal kirjutas World Journal of Clinical Paediatrics, et viiruse levik lastele on harvaesinev, kuigi selle põhjus ei ole teada.