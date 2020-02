Kasahstanis hukkus rahutustes kaheksa inimest

«Massirahutustes sai surma kaheksa inimest, 40 inimest on vigastatud,» ütles siseminister Jerlan Turgumbajev täna pärast sündmusi riigi suurimast linnast Almatõst umbes kolme tunni autosõidu kaugusel asuvas piirkonnas.

Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev kutsus tänaseks kokku valitsuse eriistungi, kus ta kinnitas, et olukord on politsei ja rahvuskaardi kontrolli all.