Pentagon varustas allveelaeva väikse võimsusega tuumarelvaga

Samm märgib olulist muutust USA senises lähenemises, põhjustades muret, et see võib suurendada tuumasõja riski.

Kriitikud kardavad, et väikse võimsusega tuumarelvi võidakse kasutada suurema tõenäosusega, sest nad põhjustavad vähem purustusi ning vähendavad seeläbi tuumakonflikti puhkemise künnist.

Kuid Pentagoni sõnul on see hädavajalik, et heidutada vastaseid nagu Moskva, kes võivad eeldada, et üksnes suuri, tohutu purustusjõuga tuumarelvi omav USA ei vasta, kui teine riik esimesena väikest «taktikalist» tuumapommi kasutab.

Pentagon on varem hoiatanud, et Venemaa võib eskaleerida piiratud konflikti tuumarelvade kasutamisega, et saavutada kiiret võitu.

Lõhkepea W76-2 kasutuselevõtt on mõeldud vastusena võimalike vastaste, nagu Venemaa arusaamale, et väikse võimsusega tuumarelvad annavad neile eelise Ühendriikide, selle liitlaste ja partnerite suhtes, on öeldud USA kaitseministri abi John Roodi sel nädalal tehtud avalduses.

W76-2 hinnanguliseks võimsuseks on viis kilotonni. USA allveeleaevadel juba praegu olevad tuumalõhkepead aga on võimsusega 455 kilotonni ja 90 kilotonni, kirjutasid veebilehel Federation of American Scientists William Arkin ja Hans Kristensen.

See on ka väiksem kui Teise maailmasõja lõpu eel 1945. aastal Jaapani linnadele Hiroshimale ja Nagasakile heidetud 15-kilotonnine ja 21-kilotonnine pomm.

Arkini ja Kristenseni sõnul on uute väikeste lõhkepeadega varustatud Atlandi ookeanil seilav allveelaev USS Tennessee.