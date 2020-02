Türgi president ähvardas Süüriat

Türgi president lubas kolmapäeval avalikustada uued sammud seoses olukorra pingestumisega Idlibis, mis on viimane Süüria valitsusvägede kontrolli alt väljas olev Süüria provints.

Türgi on saatnud viimastel päevadel lisavägesid oma vaatluspostidele Idlibis. Need rajati 2018. aasta kokkuleppe alusel Venemaaga, mis on Süüria keskvõimu peamine liitlane.