Erdoğan: Türgi ei tagane Idlibis pisimagi sammu võrra

«Me ei astu Idlibis pisimatki sammu tagasi, me tõrjume režiimi kindlaksmääratud piiridest välja ja tagame inimeste tagasipöördumise oma kodudesse,» ütles Erdoğan Ankaras oma erakonna parlamendiliikmetele.

Türgil on kokkuleppel Süüria presidendi Bashar al-Assadi peamise toetaja Venemaaga Idlibis 12 vaatluspunkti, kuid mitu neist on sattunud Assadi vägede tule alla.

Ankara teatel on veebruari jooksul surma saanud 17 Türgi sõdurit.

Erdoğan nõudis Süüria režiimilt rünnakute kohest lõpetamist ja hoiatas, et veebruari lõpuks tuleb meil taanduda.

«Aeg, mille me oleme andnud vaatluspostide ümberpiirajatele, hakkab otsa saama,» ütles ta ja lisas, et Türgi päästab oma vaatluspostid «ühel või teisel moel» veebruari lõpuks.

Erdoğani sõnul on suurim probleem praegu see, et Türgi ei saa kasutada õhuruumi Idlibi kohal, sest seda kontrollib Venemaa.