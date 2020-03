ÜRO süüdistab Venemaad Süüria sõjakuritegudes

ÜRO Süüria sõjakuritegude uurimisrühma sõnul on Venemaa pommitanud tsiviilsihtmärke. Rühm mõistab hukka Süüria valitsuse ja Venemaa tegevuse Idlibi piirkonnas.

ÜRO uurmisrühm leiab esmaspäeval avaldatud raportis, et juulis tehtud rünnak turule, kus sai surma 43 inimest, ja augustikuine õhulöök põgenikelaagrile, kus hukkus 20 inimest, on sõjakuriteod.

Raport hõlmab ajavahemikku eelmise aasta juulist selle aasta 10. jaanuarini, ning uurijate sõnul on neil tõendeid, et mõlemast rünnakust võtsid osa Vene lennukid. Kuna ei rünnatud sõjalisi objekte, on tegemist sõjakuriteoga, järeldavad uurijad.