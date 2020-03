Erdoğan arutab Merkeli ja Macroniga rändeküsimusi 17. märtsil Türgis

Erdoğani sõnul võib toimuda ka neljapoole kohtumine juhul, kui Briti peaminister Boris Johnsonil on võimalik kõnelustega liituda.

EL on teatanud, et kaalub 1500 lapspõgeniku vastuvõtmist, kuid on seni rohkem keskendunud Kreeka piiride tugevdamisele.