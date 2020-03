GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 18.03.: Norra teatas kolmest uuest surmajuhtumist

Soome

Eriolukorra raames võib valitsus piirata meditsiinitarvikute müüki. Valitsus lisas, et Soomel on suur varu meditsiinitarvikuid, kuid piiranguga soovitakse vältida tarvikute eksporti.

Läti

Leedu

«Meil on esimene klastrijuhtum – inimene, kes nakatus Leedus kokkupuutel välismaalt saabunuga. See on pereliige. See on klastrijuhtum, me saame seda jälgida,» lausus Veryga. Nakkuse edasiandja saabus Suurbritanniast.