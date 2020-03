Venemaa suhtumine viirusesse: pole andmeid, pole probleemi?

Venemaal on ametlike andmete kohaselt registreeritud ainult 93 uue koroonaviiruse juhtumit. Ometi on 143 miljoni elanikuga riigil muuhulgas ka 4200 kilomeetrine piir Hiinaga. Mõned eksperdid kahtlustavad, et puudulikud kontrollid on andmeid tugevalt moonutanud.