Viirusehirm põhjustas USAs relvaostubuumi

Ühendriikide läänekaldal looklesid läinud nädalavahetusel relvapoodide ukse taga tohutud järjekorrad.

«Poliitikud ja relvavastased on meile pikka aega heietanud, et me ei vaja relvi,» ütles ajalehele LA Times üks klientidest Culver Citys Californias. «Kuid praegu on paljud inimesed tõeliselt hirmul ja langetavad need otsused ise.»

Ühe USA suurima relvapoe, Charlotte'is asuva Hyatt Gunsi omanik, ütles Guardianile, et selline ostupalavik tema kaupluses on pea pretsedenditu.

«Ma olen tegutsenud selles äris 61 aastat ja see on teine kord, kus ma midagi sarnast näen,» märkis ta, lisades, et esimene kord oli pärast Sandy Hooki põhikooli massitulistamist Connecticutis 2012. aastal.

«Me kogeme massilist soovi relvi ja laskemoona soetada, sest inimesed tunnevad vajadust end ja oma peresid kaitsta.»

Hyatt ütles, et ostetavate relvade tüübid vastavad klientide seas enam levinud hirmudele. Pea igasugune huvi puudub jahipüsside vastu. Samas lähevad hästi kaubaks täpsusrelvad ja AR-15 poolautomaatpüssid.

Küsimusele, mis tema arvates selline buum on lahti läinud, vastas Hyatt: «Rahanduskrahh, pandeemia, kuritegevus, poliitika. Segage see kõik kokku ja saate ühe paraja jama.»

Suur laskemoona veebipood Ammo.com avalikustas müügiandmed 23. veebruarist kuni 4. märtsini, mis annavad kasvutrendist aimu: selle 11-päevase müügiperioodi vältel kasvas müük 68 protsendi võrra.

Eriti hoogsalt kerkis see Põhja-Carolinas ja Georgias, vastavalt 179 ja 169 protsenti.