WHO: maailmas on meditsiiniliste kaitsevahendite krooniline puudujääk

«Isikliku kaitsevarustuse ülemaailmne krooniline puudujääk on nüüd üks kõige kiireloomulisemaid ohte meie kollektiivsele võimele elusid päästa,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus videosilla vahendusel peetud pressikonverentsil Genfis.

WHO on saatnud juba peaaegu kaks miljonit üksikut kaitsevahendit 74 riiki ning valmistab ette nende saatmist veel 60 riiki.

Ta ärgitas G20 riike rakendama oma «tööstuslikku jõudu ja innovatsiooni», et toota ja jagada laiali tööriistad, mida on tarvis elude päästmiseks.

Uue koroonaviiruse pandeemia on nõudnud maailmas üle 25 000 inimelu, suurim arv surmajuhtumeid on kinnitust saanud Euroopas, teatas AFP.

Kokku on maailmas registreeritud umbes 550 000 nakkusjuhtumit alates viiruse ilmumisest Hiinas detsembris. WHO juhi sõnul on enam kui 100 000 inimest saanud viirusest terveks.