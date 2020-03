New Yorgi osariigis läheneb koroonaviiruse ohvrite hulk tuhandele

Pühapäeval hüppas osariigi surmajuhtude arv viimase ööpäevaga 237 võrra, tõustes 965-le, ütles Cuomo. Valdav enamik neist on New Yorgi linnas, kokku 678, selgus pühapäeva hommikul edastatud statistikast.

Andmetest selgub, et enim räsitud piirkonnad on vaesemad linnaosad ning koroonaviirusesse surnutest ligi veerand on hoolduskodudes olevad inimesed.

Konkurentsitult kõige suurem nakatunute arv on Queensis, kus on tuvastatud 32 protsenti New Yorgi enam kui 30 000 juhtumist.

Cuomo ütles, et julgustav on koroonaviirusest paranenute arv, mis laupäeval kerkis 845 inimeseni. Kokku on haiglatest välja kirjutatud enam kui 3500 inimest.

Pühapäevase seisuga on New Yorgi osariigi haiglates enam kui 8500 inimest, neist üle 2000 on intensiivravis. New Yorgi linnas on umbes viiendik nakatunutest saadetud haiglaravile.