Austria lennutas riiki sajad Ida-Euroopa hooldajad

Selle sammuga tahab Austria tagada, et hoolimata kogu maailmas kehtestatud reisipiirangutest ei kannata riigis eakate hoolekanne.

Austria hoolekandesektor on tugevas sõltuvuses Ida-Euroopa tööjõust, kes tavaliselt töötavad mõne nädala Austrias, et seejärel taas mõnda aega kodumaal puhata. Piiride sulgemine tekitas Austrias kiirelt hirmu, et vanurite ja haavatavate inimeste eest hoolitsemine võib reisipiirangute tõttu kannatada.