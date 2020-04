Põhja-Korea võimude kinnitusel pole riigis koroonaviirust

Riikliku uudisteagentuuri informatsiooni kohaselt viibib riigis karantiinis siiski veel umbes 500 inimest. Eelmisel nädalal teatati, et karantiinis on 2280 kohalikku ja kaks välismaalast.

Põhja-Korea ei ole kinnitanud ühtegi COVID-19 juhtumit, kuid riigimeedia on nimetanud viirusetõrjemeetmeid «riikliku eksistentsi» küsimuseks.

Pyongyang on keelanud välisturistide sisenemise riiki, peaaegu sulgenud kogu piiriülese liikluse Hiinaga, mobiliseerinud tervishoiutöötajad jälgima elanikke ja isoleerima kõik need, kellel on avaldunud sümptomid. Põhja-Korea pani algselt karantiini 380 välismaalast.