Portugal pikendab eriolukorda maikuuni

«Sel otsustaval hetkel ei saa me oma valvsust kaotada,» ütles ta ajakirjanikele.

Peaminister António Costa ütles telekanalile TVI, et eriolukorra meetmete praegune lõpetamine saadaks kogu riigile vale sõnumi.

Valitsus on samuti suurendanud piiranguid seoses lihavõttepühade nädalavahetusega, kui tavaliselt peaksid paljud inimesed reisima.

Kõik lennujaamad on kuni esmaspäevani täielikult suletud ning kodanikel on lubatud kodulinnadest lahkuda vaid tööle minekuks neis sektoreis, mis on ametlikult saanud loa jätkata oma tegevust.