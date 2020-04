Fotod ⟩ Siberi koloonias puhkes mäss

«Umbes 16-17 mässu algatajat on blokeeritud ühte parandusasutuse kompleksi territooriumil asuvasse hoonesse. Käivad katsed nende neutraliseerimiseks,» ütles allikas viitega Irkutski lähiümbruses asuvale kolooniale number 15.

Angarski linnapea Sergei Petrov ütles, et koloonias põleng kestab.

«Ei, mul ei ole (kannatanute kohta) andmeid,» ütles ta ja lisas, et haldustöötajad on praeguseks end otsesest sündmusest distantseerinud ning mässajate hoone on märulipolitseinikud blokeerinud.