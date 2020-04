Stoltenberg ärgitab NATO maid meditsiinivahendite osas endale lootma

«Me peame uurima meditsiinivahendite ja kaitseülikondade, ravimite ja muu taolise varude probleeme. Ning samuti esitama küsimusi nagu, kas me oleme liiga sõltuvad väljastpoolt tulevast toodangust,» ütles Stoltenberg videosilla vahendusel ajakirjanikele.

«Riikide vastupanuvõime on NATO vastutus,» ütles ta. «Kõik need teemad – vastupanuvõime, riikide vastupanuvõime, mis sisaldab ka seda, et meil on tagatud vajalikud meditsiinivahendid – on osa õppimisprotsessist selle kriisi järel.»

NATO kaitseministrid kohtuvad kolmapäeval videokonverentsil, millel keskendutakse pandeemia tagajärgedele.

Stoltenberg ütles, et kõneluste eesmärgiks on suurendada tuge liikmesriikide vahel, täpsemalt selgitada välja nii varude kui sõjalise transpordi ülejäägi hulk, et saata meditsiinivarustust sinna, kus seda parasjagu on vaja.

Samuti pööras ta tähelepanu küsimusele, kui suurt mõju avaldab koroonaviiruse kriis kaitse-eelarve suurendamisele liitlasriikide seas, mille majandused lähevad eeldatavalt langusse. Samas rõhutas ta, et hetkel on veel liialt vara kriisi kahjusid hindama hakata.

Stoltenbergi sõnul ei ole NATO ees kriisi eel seisnud väljakutsed samuti kuhugi kadunud ja vajavad tähelepanu.