Moskva võimud kurdavad liikumiskeeldude rikkumise pärast

Moskva elanikele on ametlikult lubatud kodust väljuda vaid koeradega jalutamiseks, prügi väljaviimiseks ja elukohale kõige lähemal asuva toidupoe külastamiseks.

Moskva on Venemaa viirusepuhangu epitsenter, kus on COVID-19 diagnoosi saanud kokku üle 16 000 inimese. Venemaal kokku on tuvastatud pea 28 000 juhtumit.