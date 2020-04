AFP: Euroopas on COVID-19 nõudnud üle 100 000 inimelu

Kokku on Euroopas kinnitust saanud 1 136 672 nakkusjuhtumit ja 100 501 surmajuhtumit. Euroopa on koroonaviiruse haigusest COVID-19 kõige enam kannatada saanud maailmajagu. Üle terve maailma on AFP andmeil haigus nõudnud 157 163 inimelu.