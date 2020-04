Sydney taasavas oma maailmakuulsa Bondi Beachi.

Rand on päevitamiseks ja kogunemisteks aga endiselt suletud.

Plakatid tekstiga «surfa ja mine» kutsusid inimesi rannast lahkuma, kui nad on veest välja tulnud.

Bondi ja naaberrandade taasavamine on osa piirangute leevendamisest mitmes Austraalia osariigis.

Uus-Lõuna-Walesi osariik andis teisipäeval teada, et järgneb Queenslandi, Lääne-Austraalia ja Põhjaterritooriumi eeskujule ja leevendab sotsiaalse distantseerumise reegleid, lubades kahe inimese külaskäigud kodudesse.

Ta hoiatas, et koolide ja osa kaupluste taasavamine võib tuua kaasa nakatumiste tõusu, kuid lisas, et osariigi tervishoiusüsteem on valmis sellega toime tulema.