Eksperdid: Tšehhi on silmitsi viimase 500 aasta rängima põuaga

Sel kevadel on jõgede veetase langenud märkimisväärselt madalamale viimaste aastate keskmisest, kui riigis valitses samuti põud.

«Põuaperiood, mida riik on kogenud alates 2015. aastast on viimase 500 aasta rängim,» ütlesid Tšehhi teadlased ja põuaandmeid koguva Intersucho eksperdid Twitteris.

«Olukord on lihtsalt katastroofiline,» ütles keskkonnaminister Richard Brabec kolmapäeval Tšehhi meediale.

Brabec kutsus korraldama 12. mail piirkondlike ja kohalike ametnike erakorralise kohtumise, et koostada kriisile reageerimise strateegia eesmärgiga tagada, et joogiveevarud ei oleks ohus ajal, mil prognoositakse veel üht kuiva suve.

Naaberriigis Poolas, kus võimude sõnul on veeressursid võrreldavad Egiptusega, on põud põhjustanud põllumeeste seas paanika ja ulatuslikud maastikupõlengud Biebrza märgalal, mis on ka suurim rahvuspark.