Iisraeli valitsuse ametisseastumine lükkub Pompeo visiidi tõttu edasi

Parlamendi kõneisik ütles, et uus valitsus vannutatakse ametisse kolmapäeva asemel neljapäeval. Likudi partei kõneisiku sõnul on edasilükkamise põhjuseks Pompeo visiit.

Pompeo visiit toimub pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi administratsioon andis õnnistuse praeguse peaministri Benjamin Netanyahu plaanile annekteerida suur osa Läänekaldast, ehkki palestiinlased on hoiatanud, et see hävitaks kõik väljavaated pikaajaliseks rahulepinguks.