Hispaania vanim inimene seljatas koroonaviiruse

Ühendriikides sündinud Maria Branyas nakatus aprillis Oloti linnas asuvas Santa Maria del Tura hooldekodus, kus ta on elanud viimased 20 aastat.

«Ta seljatas haiguse ja tunneb end hästi,» ütles hooldekodu kõneisik, lisades, et Branyasel olid vaid kerged haigusnähud.

TV3 edastatud videos võis kuulda, kuidas Branyas nimetas hooldekodu personali väga lahkeks ja tähelepanelikuks. Kui töötajad tema pika ea saladuse kohta küsisid, vastas Branyas lihtsalt, et tal on hea tervisega õnne olnud.

Hooldekodus, mis rajati aastal 1969 ja kus on vaid pisut üle saja elaniku, on pandeemia ajal registreeritud mitu koroonaviirusega seotud surmajuhtumit.

Branyase tütar Rosa Moret kommenteeris telekanalile, et tema ema on heas vormis, soovib rääkida ja seletada ning on jälle iseendaks saanud.