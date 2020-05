Lõuna-Korea taastas piirangumeetmed

Eile teatas Lõuna-Korea 40 uuest juhtumist, mis oli seitsme nädala kõrgeim näitaja. Kokku on Lõuna-Koreas registreeritud 11 344 Covid-19 juhtumit ja 269 surma.

Ametnike sõnul on tervishoiutöötajatel üha keerulisem viiruse levikut jälgida, seetõttu palusid nad rahval jääda valvsaks võimaliku viiruse teise laine puhkemise osas, vahendab The Guardian.

«Nakkuse leviku teed on mitmekesistunud töökohtades, rahvast täis koolides ja pealinna karaoketubades,» lausus ta.

Kohalikud tervishoiutöötajad on testinud keskuse 4000 töötajast umbes 3500 ja kinnitanud seni 69 positiivset koroonaproovi.

Coupang sulges keskuse esmaspäeval ja teatas, et tegeleb asutuse põhjaliku desinfitseerimisega. Samuti desinfitseeritakse kõik kaubad enne klientidele kohale toimetamist.

Nakatumiste hiljutine kasv mõjutab ka kavandatud koolide järkjärgulist avamist. Üle 500 õppeasutuse on viivitanud kontakttundide taasalustamisega, teatas sel nädalal haridusministeerium.

Korea haiguste kontrolli keskuse juht Jeong Eun-kyeong märkis eile, et riik võib olude sunnil pöörduda tagasi sotsiaalse distantseerumise meetmete juurde, mida aprillis leevendati. See leevendus tõi kaasa inimeste suuremahulise kogunemise baarides ja restoranides.

Jeong hoiatas, et suurenenud aktiivsus muudab viiruse levikuteede jälgimise keerulisemaks. «Inimeste arv paikades suureneb geomeetriliselt,» lausus ta. «Me anname endast parima nakatumiste jälgimiseks ja ennetusmeetmete rakendamiseks, kuid meie võimekusel on omad piirid.»

«Leidub vajadus suurendada sotsiaalset distantseerumist paikades, kus viirus levib, et sundida inimesi vältima avalikke asutusi ja muid rahvarohkeid kohtasid,» lisas Jeong.

20. jaanuaril esimesest nakatumisest teatanud Lõuna-Korea on pälvinud laialdast kiitust pandeemiaga tegelemisel. Nende edu on põhinenud mahukal testimisel ja nakkuste leviku jälgimisel, mitte niivõrd Euroopa stiilis üldkarantiinil.