Välisminister: Itaaliat ei tohi kohelda kui pidalitõbist

Itaalia välisminister kiitis oma Prantsuse kolleegi Jean-Yves Le Driani selle eest, et too teeb oma esimese viirusepiirangute järgse visiidi kolmapäeval Itaaliasse.

Di Maio ütles, et sõidab järgnevatel päevadel Saksamaale, Sloveeniasse ja Kreekasse, et näidata, et Itaalia on valmis välisturistide vastuvõtuks.