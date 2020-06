USA nakkusekspert: koroonaviirus on minu halvim õudusunenägu

«Ebola oli hirmuäratav, aga see ei ole kunagi kergesti levinud,» rääkis riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor.

HIV-i ohtlikkus sõltub Fauci sõnul paljuski sellest, kes oled ning kus oled ja elad.

Fauci rääkis, et kui tal varem on palutud kirjeldada haigust, mida ta kõige rohkem kardaks, siis on ta alati kujutanud ette mingit hingamisteede nakkust, mis kandub loomadelt inimestele ja mis oleks väga nakkav.

Tema sõnul on varemgi olnud nende tunnustega haigusi, aga koroonaviiruses on need kõik korraga olemas.

«Nüüd meil on haigus, mis on minu halvim õudusunenägu. See on hävitanud nelja kuuga maailma,» ütles Fauci.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on maailmas koroonaviirusse nakatunud 7,2 miljonit ja selle tagajärjel surnud 411 000 inimest.

«Koroonaviirus on levinud ootamatult kiiresti üle maailma, ja see ei ole veel läbi,» sõnas ta.

Fauci tuletas meelde, et veel ei ole täiesti selge, kuidas koroonaviirusest paranetakse ja millist pikaajalist mõju see võib avaldada.