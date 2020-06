Washingtoni protestijad võtsid maha Konföderatsiooni kindrali kuju

President Donald Trump kirjutas Twitteris: «D.C. politsei ei tee oma tööd, vaid vaatab pealt, kuidas kuju alla võetakse ja süüdatakse. Need inimesed tuleks otsekohe kinni pidada. Häbi meie riigile!»

Pealinna demokraadist linnapea Muriel Bowser ja Trump on Washington D.C.-s protestijate vastu jõu kasutamises eri meelt, president on varem nõudnud, et rahutuste mahasurumiseks kasutataks rahvuskaarti.