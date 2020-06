Hiina manitses Euroopa Liitu mitte sekkuma siseasjadesse

EL oli enne seda Hiinat veelkord hoiatanud, et riik seisab silmitsi väga negatiivsete tagajärgedega, kui liigub edasi Hongkongi uue julgeolekuseadusega.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ütlesid, et väljendasid oma muret video teel toimunud tippkohtumisel Hiina peaministri Li Keqiangiga ning president Xi Jinpingiga.

Hiina kõrgeim seadusandlik organ rahvakongressi alaline komitee teatas järjekordsest kolmepäevasest istungjärgust juuni lõpus, mis tähendab, et Hongkongi vabadusi piirav julgeolekuseadus võidakse juba varsti vastu võtta.

Uudisteagentuur Xinhua teatas pühapäeval, et alalise komitee istungjärk on 28.-30. juunil Pekingis. Uus julgeolekuseadus seisab jõustudes kõrgemal mis tahes Hongkongi seadustest, millega see vastuollu võib minna.