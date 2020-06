Valge Maja: Trumpi ei informeeritud väidetava Vene pearaha kohta

«Ei presidenti ega asepresidenti ei informeeritud väidetava Vene pearaha informatsiooni kohta,» ütles Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany.

«See ei ütle midagi väidetava luureinfo tõsiseltvõetavuse kohta, vaid The New York Timesi loo kohta, mis eksitavalt viitas, et president Trumpi briifiti selles küsimuses,» lisas ta.

Trump on astunud oma ametiajal samme USA sõdurite äratoomiseks Afganistanist.

Taliban on The New York Timesis ilmunud väited tagasi lükanud ning teatas, et enamik surmajuhtumeid USA vägede seas on tinginud isetehtud lõhkekehad.

Ka Venemaa lükkas väited tagasi. Selle saatkond Washintonis kirjutas Twitteris, et tegemist on «alusetute ja anonüümsete süüdistustega», mis on juba viinud tapmisähvardusteni Vene saatkondade personali vastu Washingtonis ja Londonis.

Ühendriikide luureagentuurid on jõudnud järeldusele, et Vene sõjaväeline üksus pakkus Talibaniga seotud mässulistele raha USA juhitavate koalitsioonivägede sõdurite tapmise eest Afganistanis, kirjutas reedel The New York Times.

Väidetavad pearahad andsid mässulistele täiendava põhjuse rünnata USA sõdureid.

Tundmatuks jääda soovinud allikaid tsiteerinud mainekas päevaleht märkis, et Trumpi briifiti luureraportist märtsis, ent ta pole otsustanud, kuidas sellele reageerida.